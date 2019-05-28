Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

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Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе «Донбасс», получил украинское гражданство, сообщает «Советский спорт».

Как информируют украинские СМИ, гражданство россиянину предоставил президент Украины Владимир Зеленский. Решение было мотивировано интересами Украины.

Костиков родился в Москве, а теперь проживает в Донецкой области.

Хоккеист до 2017 года играл в молодежной хоккейной лиге в России, после этого транзитом через «Црвену Звезду» перешел в «Донбасс».

Ранее экс-наставник «Спартака» высказался о конфликте России и Украины.