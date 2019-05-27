Вынесено решение по делу экс-игрока «Ак Барса» в связи с избиением девушки

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Вынесено решение в отношении экс-игрока «Ак Барса» Дмитрия Обухова, сообщает «Бизнес Online».

Хоккеиста признали виновным в избиении девушки. Теперь он обязан выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей, которые пойдут в счет государства.

Конфликт между спортсменом и девушкой произошел в Казани, когда ее автомобиль преградил путь машине хоккеиста. Обухов, который был в бешенстве от этого, несколько раз подходил к машине потерпевшей.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По словам пострадавшей, в травмпункте у нее были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.

Стоит отметить, что Обухов также обвинялся в изнасиловании девушки, однако дело было закрыто в связи с недоказанностью.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ак Барса» будет принудительно доставлен в суд по делу об избиении.