Вынесено решение по делу экс-игрока «Ак Барса» в связи с избиением девушки
Вынесено решение в отношении экс-игрока «Ак Барса» Дмитрия Обухова, сообщает «Бизнес Online».
Хоккеиста признали виновным в избиении девушки. Теперь он обязан выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей, которые пойдут в счет государства.
Конфликт между спортсменом и девушкой произошел в Казани, когда ее автомобиль преградил путь машине хоккеиста. Обухов, который был в бешенстве от этого, несколько раз подходил к машине потерпевшей.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По словам пострадавшей, в травмпункте у нее были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.
Стоит отметить, что Обухов также обвинялся в изнасиловании девушки, однако дело было закрыто в связи с недоказанностью.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ак Барса» будет принудительно доставлен в суд по делу об избиении.