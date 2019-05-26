Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира — 2019

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12376489/RIAN_5892297.HR-pic905-895x505-98001.jpg">

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче за третье место чемпионата мира — 2019, сообщает «Советский спорт».

В основное время победителя команды не смогли определить — 2:2, не определился бронзовый медалист и в овертайме. В серии буллитов голкипер России Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы, что позволило команде выиграть бронзовую награду мирового первенства.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия открыла счет, отличился Михаил Григоренко. Однако уже через 41 секунду чехи сравняли, благодаря точному удару Михала Ржепика. А под занавес первого периода Чехия вышла вперед — шайбу забросил Доминик Кубалик.

Во втором периоде счет сравнял Артем Анисимов.

В третьем периоде команды не смогли выявить победителя и поразить ворота соперников.

Ранее сообщалось, что сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией.

Чемпионат мира — 2019. Матч за третье место

Россия — Чехия

1:0 — Григоренко (Сергачев), 13:00;

1:1 — Ржепик (Скленичка, Рутта), 13:41;

1:2 — Кубалик (Коварж, Гулаш), 18:34;

2:2 — Анисимов (Гусев), 20:39