Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира — 2019
Сборная России обыграла команду Финляндии в матче за третье место чемпионата мира — 2019, сообщает «Советский спорт».
В основное время победителя команды не смогли определить — 2:2, не определился бронзовый медалист и в овертайме. В серии буллитов голкипер России Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы, что позволило команде выиграть бронзовую награду мирового первенства.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия открыла счет, отличился Михаил Григоренко. Однако уже через 41 секунду чехи сравняли, благодаря точному удару Михала Ржепика. А под занавес первого периода Чехия вышла вперед — шайбу забросил Доминик Кубалик.
Во втором периоде счет сравнял Артем Анисимов.
В третьем периоде команды не смогли выявить победителя и поразить ворота соперников.
Ранее сообщалось, что сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией.
Чемпионат мира — 2019. Матч за третье место
Россия — Чехия
1:0 — Григоренко (Сергачев), 13:00;
1:1 — Ржепик (Скленичка, Рутта), 13:41;
1:2 — Кубалик (Коварж, Гулаш), 18:34;
2:2 — Анисимов (Гусев), 20:39