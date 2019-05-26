Третьяк: американцы играют в наш хоккей

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Легендарный вратарь сборной СССР и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что сейчас происходит с мировым хоккеем в интервью Sport24.

По словам бывшего хоккеиста, в 80-х годах хоккей «за океаном» изменился благодаря книге Анатолия Тарасова. Также они создали специальные учебные классы, где игроки тренируются и живут. Также у них есть такая практика, когда молодых игроков выводят на лед, чтобы подготовить к большим играм, поэтому в свой год они обыгрывают всех.

«Они изучили европейскую тактику, берут хорошего тренера и, конечно же, вкладывают много денег в развитие хоккея. В Америке почти 2000 катков, в Канаде 3000, а у нас всего 600. В настоящее время мы делаем все, чтобы и у нас хоккей дошел до такого уровня. Так что мы проводим крупные турниры и все делаем, чтобы привлечь внимание к хоккею, но пока у нас дефицит катков. В данный момент мы получили правительственную программу на 50 катков, но будем бороться за выделение еще 400. К сожалению, наша страна находится на последнем месте среди развитых хоккейных стран по количеству стадионов на душу населения. Например, у Финляндии при населении всего в семь миллионов есть 240 катков!» — заявил Третьяк.

Президент ФХР также отметил, что переход Международной хоккейной федерации (ИИХФ) на меленькие коробки — это разумное решение, так как в углах теряется очень много времени. Так что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет постепенно переходить на более маленькие площадки.

«Уверен, что мы сможем перестроиться на маленькие площадки. Надо ведь готовиться. Открою секрет: когда сборная подготавливается к играм в Канаде, мы сокращаем площадку на тренировках, чтобы привыкнуть. Уверен, что и в других европейских странах делают так же», — сказал член ИИХФ.

Ранее Третьяк не увидел хороших комбинаций в игре опозорившейся сборной России.