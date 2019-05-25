«Барселона» проиграла «Валенсии» в финале Кубка Испании
«Барселона» проиграла «Валенсии» в финале Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей». В составе победителей отличились Кевин Гамейро и Родриго. У каталонцев отличился Лионель Месси.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Барселона» и «Валенсия» определились с составами на финал Кубка Испании.
Футбол. Кубок Испании. Финал
«Барселона» (Барселона) — «Валенсия» (Валенсия) — 0:2
Голы: 0:1 — Гамейро, 21; 0:2 — Родриго, 33; 1:2 — Месси, 73.