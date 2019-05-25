Журналист из США высмеял Россию за позор и унижение на ЧМ по хоккею

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Комментатор TSN Горд Миллер поделился мнением о поражении сборной России от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года, передает «Советский спорт».

«Хоккеисты, входящие в состав российской команды, которая сегодня проиграла финнам полуфинал чемпионата мира, забросили 212 шайб в прошлом сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У финнов голов вообще не было.

У них только два игрока НХЛ: Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Но они этом сезоне не забили ни одного гола», — написал комментатор в твиттере.

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский подвел итоги матча 1/2 финала.