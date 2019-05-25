Немецкая атлетка получила серебро ОИ после дисквалификации россиянки
Немецкая метательница молота Бетти Хайдлер получила серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после дисквалификации россиянки Татьяны Белобородовой, передает РИА «Новости».
Представительница России была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.
Хайдлер получила награду из рук главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«Бетти Хайдлер наконец-то получила заслуженную серебряную медаль. Я рад, что она смогла пережить этот приятный момент вместе с семьей и друзьями», — сказал Бах.
Ранее сообщалось, что нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру.