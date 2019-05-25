Немецкая атлетка получила серебро ОИ после дисквалификации россиянки

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Немецкая метательница молота Бетти Хайдлер получила серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после дисквалификации россиянки Татьяны Белобородовой, передает РИА «Новости».

Представительница России была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Хайдлер получила награду из рук главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бетти Хайдлер наконец-то получила заслуженную серебряную медаль. Я рад, что она смогла пережить этот приятный момент вместе с семьей и друзьями», — сказал Бах.

Ранее сообщалось, что нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру.