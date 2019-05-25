Сборная России четыре года подряд не может выйти в финал ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею четвертый год подряд не может выйти в финал чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

В последний раз сборная России проходила стадию 1/2 финала в 2015 году. В финале россияне проиграли команде Канады со счетом 1:6.

В полуфинале мирового первенства 2019 года в Словакии российская команда проиграла сборной Финляндии со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшей командой полуфинальной встречи Канада — Чехия.