Сборная России четыре года подряд не может выйти в финал ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею четвертый год подряд не может выйти в финал чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».
В последний раз сборная России проходила стадию 1/2 финала в 2015 году. В финале россияне проиграли команде Канады со счетом 1:6.
В полуфинале мирового первенства 2019 года в Словакии российская команда проиграла сборной Финляндии со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшей командой полуфинальной встречи Канада — Чехия.