Хавбек «Ювентуса»: расисты — идиоты

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Хавбек туринского «Ювентуса» Эмре Джан рассказал о том, что думает о расизме и влиянии технологий на образование, передает «Советский спорт».

По словам футболиста, за все время, проведенное в Италии, он ни разу не сталкивался лично с проявлениями расизма.

«Конечно, мы часто слышим об этом. Я думаю, что это позор, ведь люди равны независимо от цвета кожи и волос. Те, кто проявляют расизм, — идиоты. Я не думаю, что такое случается только в Италии. Мне кажется, это происходит во всём мире. И все равно я считаю, что это страшный позор», — заявил футболист.

Также Джан отметил пагубное влияние смартфонов на жизнь современных детей и их образование.

«Мне кажется, что образование вновь должно измениться. Дети должны лазить по деревьям и получать травмы во время игр. Я очень рад, что в мое время я мог уйти играть на улицу с друзьями в 10 утра, а вернуться домой, когда за окном уже темно. Это было самое прекрасное время в моей жизни», — цитирует полузащитника «Ювентуса» Goal.com.

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