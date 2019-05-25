Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче

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Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с «Утрехтом» (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает «Советский спорт».

Он назвал команду одним словом — «уставшая».

«Таких уставших игроков я не видел за всю жизнь. Это было трудно, почти как марафон. В какой-то момент хотелось уже просто закончить встречу и не думать ни о чем другом. Я не могу назвать «Витесс» фаворитом, так как все может изменить одна любая ошибка или один забитый мяч», — цитирует Слуцкого FOX Sports.

Первый гол в матче оформил хавбек «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте. До свистка на перерыв положение дел исправил нападающий «Витесса» Тим Матавж.

Ответное противостояние команд пройдет в Арнеме на стадионе «Гелредом» 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

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