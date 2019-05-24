Воробьев отреагировал на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев дал комментарий словам эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер об игре нашей сборной.
После проигрыша американцев Джули заявила, что у россиян абсурдная модель игры в нападении.
«Слова американской журналистки? Прочитали и проехали дальше. Посмеялись в душе.
Сегодня провели тренировку с акцентом на передачи на ход. Это стандартное бросковое упражнение», — цитирует Воробьева РИА «Новости».
В субботу 25 мая сборной России предстоит сразиться с финнами за выход в финал чемпионата мира — 2019. Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии.
Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал массовый отъезд русских хоккеистов за океан.