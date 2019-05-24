Воробьев отреагировал на насмешку журналистки из США

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев дал комментарий словам эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер об игре нашей сборной.

После проигрыша американцев Джули заявила, что у россиян абсурдная модель игры в нападении.

«Слова американской журналистки? Прочитали и проехали дальше. Посмеялись в душе.

Сегодня провели тренировку с акцентом на передачи на ход. Это стандартное бросковое упражнение», — цитирует Воробьева РИА «Новости».

В субботу 25 мая сборной России предстоит сразиться с финнами за выход в финал чемпионата мира — 2019. Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал массовый отъезд русских хоккеистов за океан.