Фанаты «Арсенала» раскритиковали Кардашьян за отсутствие поддержки Мхитаряна

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Фанаты английского «Арсенала» раскритиковали звезду реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян за то, что она не поддержала хавбека «канониров» Генриха Мхитаряна, передает «Советский спорт».

Из-за своих армянских корней футболисту придется пропустить финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане, конфликтующем с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Пользователи стали возмущаться после того, как Кардашьян опубликовала в твитттере пост о том, как год назад ее семья посетила свою родную страну.

«Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры Кендалл и Кайли, а еще Клои, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи» — написала светская дива.

Многие откликнулись на этот пост с критикой в адрес Кардашьян, никак не отреагировавшей на ситуацию с футболистом «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» звонил болельщикам в попытке поднять продажи билетов на финал Лиги Европы.