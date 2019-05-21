СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
У ПФК ЦСКА в ближайшее время может смениться наставник
По информации «Спорт день за днем», Евгений Гинер близок к подписанию контракта с тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. Специалист в Москве будет зарабатывать €3 млн в год, как и в «Рубине».
Стоит отметить, что Берддыев объявил об уходе из казанского клуба и теперь ищет новое место работы. Сообщается, что специалист может как остаться в России, так и попробовать свои силы заграницей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.