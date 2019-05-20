Сборная Италии обыграла команду Австрии и одержала первую победу на ЧМ-2019
Сборная Италии в серии буллитов одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу итальянцев. В составе победителей отличились Энтони Бардаро, Симон Костнер и Марко Роса, а победный буллит реализовал Шон Макмонагл. У австрийцев дубль оформил Михаэль Раффль, также шайбу забросил Мануэль Ганаль.
Сборная Италии одержала первую победу на чемпионате мира.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B
Австрия — Италия — 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)