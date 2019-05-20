Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу шведских хоккеистов. В составе победителей отличились Элиас Петтерссон, Адриан Кемпе, Антон Ландер, Патрик Хёрнквист и Деннис Расмуссен. У проигравшей команды хет-трик оформил Роберт Букартс, также шайбу забросил Янис Якс.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Латвии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B
Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
1:0 — Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) — 10:15 (5x4)
1:1 — Букартс (Букартс, Фрейбергс) — 29:35 (5x4)
2:1 — Кемпе (Нюландер, Клингберг) — 33:38
2:2 — Букартс — 41:11 (5x4)
2:3 — Якс (Букартс, Дарзиньш) — 43:42
3:3 — Ландер (Кемпе) — 49:00
4:3 — Хёрнквист (Нюландер, Веннберг) — 50:09
4:4 — Букартс (Индрашис, Сотниекс) — 56:36
5:4 — Расмуссен — 59:26 (en)