Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

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Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу шведских хоккеистов. В составе победителей отличились Элиас Петтерссон, Адриан Кемпе, Антон Ландер, Патрик Хёрнквист и Деннис Расмуссен. У проигравшей команды хет-трик оформил Роберт Букартс, также шайбу забросил Янис Якс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Латвии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B

Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

1:0 — Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) — 10:15 (5x4)

1:1 — Букартс (Букартс, Фрейбергс) — 29:35 (5x4)

2:1 — Кемпе (Нюландер, Клингберг) — 33:38

2:2 — Букартс — 41:11 (5x4)

2:3 — Якс (Букартс, Дарзиньш) — 43:42

3:3 — Ландер (Кемпе) — 49:00

4:3 — Хёрнквист (Нюландер, Веннберг) — 50:09

4:4 — Букартс (Индрашис, Сотниекс) — 56:36

5:4 — Расмуссен — 59:26 (en)