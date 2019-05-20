Стало известно имя попавшегося на допинге российского футболиста

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Полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, допинг-проба была взята у футболиста после матча 33-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги против «Чертаново».

Отмечается, что игрок не отправился вместе с командой на матч 37-го тура против новосибирской «Сибири», который прошел 19 мая и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) письмо о возбуждении дела о возможном нарушении антидопинговых правил футболистом Олимп — ФНЛ.