Червиченко отметил роль судейства в результатах «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход команды в Лигу Европы, передает газета «Известия».
Команда расположилась на четвертой строчке турнирной таблице чемпионата России и имеет шансы на прямое попадание в Лигу Европы.
«Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА.
В «Спартаке» есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией», — заявил Червиченко.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» не попадут в Лигу чемпионов.