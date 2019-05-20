Червиченко отметил роль судейства в результатах «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход команды в Лигу Европы, передает газета «Известия».

Команда расположилась на четвертой строчке турнирной таблице чемпионата России и имеет шансы на прямое попадание в Лигу Европы.

«Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА.

В «Спартаке» есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией», — заявил Червиченко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» не попадут в Лигу чемпионов.