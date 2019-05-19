Форвард сборной Швейцарии: у нас хватит топлива на Россию

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Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала рассказал, чего ждет от матча против российской команды на чемпионате мира — 2019, передает «Советский спорт».

Россия после пяти матчей занимает лидирующую позицию — команда не проиграла ни в одной из встреч и набрала 15 баллов. Швеция и Швейцария расположились на втором и третьем местах, имея в активе по 12 баллов.

«Мы смогли забить три гола Швеции (3:4), у которой хорошая оборона. У нас хватит топлива на матч с Россией. Уверен, что сделаем все возможное для победы над таким соперником», — приводит слова Фиалы официальный сайт ИИХФ.

Матч между Россией и Швейцарией состоится 19 мая в 21.15 п московскому времени.

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