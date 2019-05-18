Сборная России одолела команду Латвии на чемпионате мира по хоккею
Российская сборная одержала победу над представителями Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и завершилась со счетом 1:3 в пользу номинальных гостей.
В составе победителей отличились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров.
У Латвии единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа В
Латвия — Россия — 1:3
1:0 — Цибульскис (Дзиеркалс) — 10:28 (4x3)
1:1 — Орлов(Ковальчук, Плотников) — 20:27
1:2 — Гусев(Дадонов, Кучеров) — 23:50 (5x4)
1:3 — Кучеров (Анисимов) — 32:40
Ранее игрок сборной России назвал дебилами расслабляющихся после 10:0 хоккеистов.