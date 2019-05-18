Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым

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Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает «Чемпионат.com».

Игрок признался, что команде не хватает Денисова, но никто толком не знает, что с ним случилось.

«Мы не настолько близки, чтоб звонить. Когда вернется, конечно, спросим, что с ним было. Все очень переживают. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать», — сказал полузащитник.

Миранчук не может вспомнить последнюю тренировку Денисова.

«Он провел игру, потом была тренировка, на которой вроде получил повреждение, и уже после этого он уехал. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда был спокойным», — заключил «железнодорожник».

В СМИ писали, что у Денисова ангина. Гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте с Денисовым.