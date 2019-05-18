Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает «Чемпионат.com».
Игрок признался, что команде не хватает Денисова, но никто толком не знает, что с ним случилось.
«Мы не настолько близки, чтоб звонить. Когда вернется, конечно, спросим, что с ним было. Все очень переживают. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать», — сказал полузащитник.
Миранчук не может вспомнить последнюю тренировку Денисова.
«Он провел игру, потом была тренировка, на которой вроде получил повреждение, и уже после этого он уехал. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда был спокойным», — заключил «железнодорожник».
В СМИ писали, что у Денисова ангина. Гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте с Денисовым.