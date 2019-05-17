Сборная Чехии забросила восемь безответных шайб в ворота команды Италии

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Сборная Чехии нанесла разгромное поражение команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу чехов. В составе победителей дубли оформили Дмитрий Яшкин и Михаэль Фролик, также отличились Милан Гулаш, Радко Гудас, Ян Коварж и Доминик Симон.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии одержала победу над командой Франции.

Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B

Чехия — Италия — 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

1:0 – Гулаш (Кубалик) – 07:04

2:0 – Гудас (Яшкин) – 27:09

3:0 – Фролик (Моравчик, Симон) – 32:07

4:0 – Коварж (Ворачек, Фролик) – 33:43 (5x4)

5:0 – Яшкин (Хитил, Ржепик) – 34:17

6:0 – Симон (Ворачек, Фролик) – 56:02

7:0 – Яшкин (Мусил, Ржепик) – 57:42

8:0 – Фролик (Коларж) – 57:58