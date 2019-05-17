Сборная Чехии забросила восемь безответных шайб в ворота команды Италии
Сборная Чехии нанесла разгромное поражение команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу чехов. В составе победителей дубли оформили Дмитрий Яшкин и Михаэль Фролик, также отличились Милан Гулаш, Радко Гудас, Ян Коварж и Доминик Симон.
Ранее сообщалось, что сборная Словакии одержала победу над командой Франции.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B
Чехия — Италия — 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
1:0 – Гулаш (Кубалик) – 07:04
2:0 – Гудас (Яшкин) – 27:09
3:0 – Фролик (Моравчик, Симон) – 32:07
4:0 – Коварж (Ворачек, Фролик) – 33:43 (5x4)
5:0 – Яшкин (Хитил, Ржепик) – 34:17
6:0 – Симон (Ворачек, Фролик) – 56:02
7:0 – Яшкин (Мусил, Ржепик) – 57:42
8:0 – Фролик (Коларж) – 57:58