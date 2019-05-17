Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды «армейцев», передает «Чемпионат.com».

Он объяснил, что получил необходимые методические знания.

Новоявленный специалист надеется начать самостоятельную работу. Из ЦСКА он уходит лишь потому, что может тренировать только в детской школе.

«А моим богатым опытом хотелось бы уже реализовать себя на взрослом уровне. Быть помощником интересно, но я понятливый, получил необходимые знания. Теперь буду стремиться применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые нужно реализовать», — сказал Игнашевич.

Наставник отметил, что полностью готов начать карьеру главного тренера. Пока что он поработает в сборной Станислава Черчесова.

Ранее защитник Боккетти вернулся в общую группу «Спартака».