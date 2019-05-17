Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды «армейцев», передает «Чемпионат.com».
Он объяснил, что получил необходимые методические знания.
Новоявленный специалист надеется начать самостоятельную работу. Из ЦСКА он уходит лишь потому, что может тренировать только в детской школе.
«А моим богатым опытом хотелось бы уже реализовать себя на взрослом уровне. Быть помощником интересно, но я понятливый, получил необходимые знания. Теперь буду стремиться применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые нужно реализовать», — сказал Игнашевич.
Наставник отметил, что полностью готов начать карьеру главного тренера. Пока что он поработает в сборной Станислава Черчесова.