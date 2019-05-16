Финляндия выиграла у Дании на чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии одолела Данию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, передает «Советский спорт».
Поединок закончился со счетом 3:1.
У датчан отличился Мортен Мадсен. В составе же победителей по шайбе себе в актив записали Каппо Какко, Сакари Маннинен и Харри Песонен.
ЧМ-2019. Группа А.
Финляндия — Дания — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 – Мадсен (Йенсен, Лауридсен) – 21:49 (5x4),
1:1 – Какко (Лехтонен) – 25:49 (5x5),
2:1 – Маннинен (Раяла, Лехтонен) – 34:19 (5x5),
3:1 – Песонен (Какко) – 51:07 (5x5).