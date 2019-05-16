Надаль победил во втором матче за день в Риме
Испанец Рафаэль Надаль на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) разгромил Николоза Басилашвили из Грузии, передает «Советский спорт».
Встреча длилась 1 час 2 минуты и закончилась со счетом 6:1, 6:0.
Сегодня же Надаль победил (6:0, 6:1) француза Жереми Шарди.
В четвертьфинальном поединке испанцу будет противостоять соотечественник Фернандо Вердаско, одолевший в 1/8 финала россиянина Карена Хачанова — 7:5, 3:6, 6:3.
Стоит отметить, что Надаль является действующим чемпионом данного турнира.
Ранее россиянка Курникова попала на обложку Cosmopolitan.