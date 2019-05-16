Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов на «Мастерсе» в Риме в матче за выход в четвертьфинал проиграл Фернандо Вердаско из Испании, передает «Советский спорт».
Встреча продлилась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 3:6.
Теперь Вердаско встретится с победителем поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и одним из фаворитов турнира, испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее сообщалось, что австралийского теннисиста тошнит от первой ракетки мира.