Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме

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Российский теннисист Карен Хачанов на «Мастерсе» в Риме в матче за выход в четвертьфинал проиграл Фернандо Вердаско из Испании, передает «Советский спорт».

Встреча продлилась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Теперь Вердаско встретится с победителем поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и одним из фаворитов турнира, испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что австралийского теннисиста тошнит от первой ракетки мира.