Олимпийский чемпион высмеял защищавших храм в Екатеринбурге бойцов MMA
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высмеял участие бойцов академии «Русской медной компании» (РМК) в акции протеста против возведения храма в Екатеринбурге, сообщает «Советский спорт».
Во время разговора с журналистом Александром Лютиковым спортсмен заявил, что не увидел смысла в участии бойцов в митинге.
Мехонцев отметил, что для поддержания порядка существуют сотрудники правоохранительных органов.
Также боксер посмеялся над версией о том, что бойцов позвали восстановить заграждение в парке. Мехонцев заявил, что теперь он знает, где искать «отзывчивых людей», способных помочь в любой ситуации.
Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков, по прозвищу «Халк», рассказал о том, что произошло во время акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге.