Олимпийский чемпион высмеял защищавших храм в Екатеринбурге бойцов MMA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/12353191/999-pic905-895x505-34124.jpg">

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высмеял участие бойцов академии «Русской медной компании» (РМК) в акции протеста против возведения храма в Екатеринбурге, сообщает «Советский спорт».

Во время разговора с журналистом Александром Лютиковым спортсмен заявил, что не увидел смысла в участии бойцов в митинге.

Мехонцев отметил, что для поддержания порядка существуют сотрудники правоохранительных органов.

Также боксер посмеялся над версией о том, что бойцов позвали восстановить заграждение в парке. Мехонцев заявил, что теперь он знает, где искать «отзывчивых людей», способных помочь в любой ситуации.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков, по прозвищу «Халк», рассказал о том, что произошло во время акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге.