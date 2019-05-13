Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу североамериканской сборной. В составе победителей отличились Энтони Манта, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Энтони Чирелли, Трой Стечер и Марк Стоун. У хозяев мирового первенства дубли оформили Адам Лишка и Матуш Сукель, также шайбу забросил Ладислав Надь.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме обыграла команду Финляндии на чемпионате мира.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа A
Словакия — Канада — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
1:0 — Сукель (Студенич, Надь) — 07:14
2:0 — Лишка (Ярош, Лунтер) — 08:18
2:1 — Манта (Туррис, Макканн) — 16:20
2:2 — Теодор (Манта, Сиверсон) — 18:10 (5x4)
3:2 — Надь (Маринчин, Лантоши) — 21:49 (5x4)
4:2 — Лишка (Буц, Лунтер) — 25:09
4:3 — Маршессо (Шабо) — 27:01 (5x4)
4:4 — Чирелли (Райнхарт, Теодор) — 28:43
4:5 — Стечер (Туррис, Сиверсон) — 36:40
5:5 — Сукель (Маринчин) — 51:45
5:6 — Стоун (Шабо) — 59:59 (5x4)