Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

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Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу североамериканской сборной. В составе победителей отличились Энтони Манта, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Энтони Чирелли, Трой Стечер и Марк Стоун. У хозяев мирового первенства дубли оформили Адам Лишка и Матуш Сукель, также шайбу забросил Ладислав Надь.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме обыграла команду Финляндии на чемпионате мира.

Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа A

Словакия — Канада — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

1:0 — Сукель (Студенич, Надь) — 07:14

2:0 — Лишка (Ярош, Лунтер) — 08:18

2:1 — Манта (Туррис, Макканн) — 16:20

2:2 — Теодор (Манта, Сиверсон) — 18:10 (5x4)

3:2 — Надь (Маринчин, Лантоши) — 21:49 (5x4)

4:2 — Лишка (Буц, Лунтер) — 25:09

4:3 — Маршессо (Шабо) — 27:01 (5x4)

4:4 — Чирелли (Райнхарт, Теодор) — 28:43

4:5 — Стечер (Туррис, Сиверсон) — 36:40

5:5 — Сукель (Маринчин) — 51:45

5:6 — Стоун (Шабо) — 59:59 (5x4)