Голодец назвала национальную гордость России

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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что национальная сборная по хоккею является национальной гордостью страны.

«Хоккей для нас — особенный вид спорта, в некоторым роде - наша национальная гордость, бренд «Красная машина» живет. И, конечно, хочется победы. Стартовали уверенно, но пока трудно говорить о каких-либо достижениях, потому что с основными соперниками мы еще не столкнулись», — цитирует Голодец ТАСС.

Также вице-премьер отметила, что поражение сборной Канады от команды Финляндии стало неожиданностью.

Ранее сообщалось, что на матче группового этапа чемпионата мира Россия — Чехия погас свет.