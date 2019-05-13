Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12350431/RIAN_5857040.HR-pic905-895x505-64888.jpg">

Участник конкурса «Евровидение» от России Сергей Лазарев дал комментарий по поводу уровня организации конкурса, передает «Советский спорт».

Певец уже принимал участие в конкурсе, поэтому он сразу подчеркнул, что его возвращение не связано с желанием взять реванш.

По его словам, победа не так важна, в «Евровидении» он только видит новый толчок для себя, как для артиста.

Но, конечно же, будет рад, если сможет выиграть конкурс.

«Затратно ли будет России проводить «Евровидение»? А чемпионат мира по футболу — не затратно? От мероприятий такого масштаба зависит престиж нашей страны. Мне кажется, что от чемпионата мы все испытали невероятный патриотический подъем», — заявил Лазарев.

В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу ФИФА.

Российская Федерация впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата.

Также мундиаль первый раз проходил на территории Восточной Европы.

Ранее Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона и Жозэ Моуринью в чемпионате Англии