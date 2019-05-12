Причиной смерти олимпийского чемпиона назвали халатность врачей

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов назвал вероятную причину смерти олимпийского чемпиона в командной гонке преследования на велотреке Виктора Манакова, сообщает ТАСС.

Манаков скончался на 59-м году жизни 12 мая в одной из больниц Москвы.

«Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения», — заявил Екимов.

Манаков кроме Олимпийских игр выигрывал золотую, две серебряные и бронзовую медали чемпионатов мира в гонках преследования.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион Виктор Манаков.