«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Манчестер Сити». Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль» на два очка. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного для «Сити» поединка. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали за сезон 98 очков.
Стоит отметить, что «Брайтон» открыл счет на 27 минуте, отличился Гленн Мюррей.
В составе победителей отметились Серхио Агуэро, который сравнял через несколько секунд. Также голами отметились Эмерик Ляпорт, Рияд Марез, Илкай Гюндоган.
Ранее сообщалось, что Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой «Ливерпуля» в АПЛ.
Чемпионат Англии. 38-й тур
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4
Голы: 1:0 — Мюррей, 27; 1:1 — Агуэро, 28; 1:2 — Лапорт, 38; 1:3 — Марез, 63; 1:4 — Гюндоган, 72.