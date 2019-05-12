«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Манчестер Сити». Эта победа позволила команде завоевать золото чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль» на два очка. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного для «Сити» поединка. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали за сезон 98 очков.

Стоит отметить, что «Брайтон» открыл счет на 27 минуте, отличился Гленн Мюррей.

В составе победителей отметились Серхио Агуэро, который сравнял через несколько секунд. Также голами отметились Эмерик Ляпорт, Рияд Марез, Илкай Гюндоган.

Ранее сообщалось, что Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой «Ливерпуля» в АПЛ.

Чемпионат Англии. 38-й тур

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4

Голы: 1:0 — Мюррей, 27; 1:1 — Агуэро, 28; 1:2 — Лапорт, 38; 1:3 — Марез, 63; 1:4 — Гюндоган, 72.