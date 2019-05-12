Овечкин рассказал о пользе матча с Австрией

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Нападающий сборной России Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над командой Австрии во втором матче чемпионата мира по хоккею — 2019, передает Sport24.

Встреча завершилась с результатом 5:0 в пользу российской команды. Овечкин отметил, что такие матчи нужны для того, чтобы привыкнуть к размерам площадки.

«Для нас немного тяжеловато переходить с американских площадок, здесь совсем другой угол, другие размеры, другая игра. Такие матчи нужны, чтобы почувствовать все это и привыкнуть. Нанесли много бросков, видимо, лучше чувствуем партнеров и наше звено сегодня уже получше сыграло, опять же — много моментов, но забили не все. Сегодня было лучше чем в прошлой игре. Победа, идем дальше!» — поделился хоккеист.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок сборной России в матче с Австрией.