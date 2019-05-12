Паредес просится назад в «Зенит»

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о желании хавбека Леандро Паредеса, который в нынешнее трансферное окно ушел от сине-бело-голубых в «ПСЖ», вернуться в российский клуб, сообщает «БИЗНЕС Online».

В январе парижане отдали за 24-летнего аргентинца €47 млн.

«Паредес никогда не был командным игроком, как бы его ни выгораживал Сергей Семак. Он жил мыслью об уходе из «Зенита», и сам клуб ему был до лампочки. Хорошо хоть петербуржцы кучу денег от продажи получили. Скажу, что в данный момент его агент уже связывался с руководством «Зенита» и сказал, что Паредес готов снова играть в Петербурге. Надеюсь, что такого не случится», — заявил Орлов.

В СМИ писали, что наставник «ПСЖ» Томас Тухель оказался разочарован способностями Паредеса, а футболисты парижан считают, что игрок не соответствует уровню команды.

Ранее защитник «ПСЖ» встал на защиту Лионеля Месси.