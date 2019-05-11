Сын Плющенко сделал признание в инстаграме

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Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской показал подписчикам в инстаграме свою комнату, передает «Советский спорт».

По словам мальчика, у него почти нет времени на игры. Все время он проводит на тренировках.

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Пользователи сразу раскритиковали мать, поэтому через некоторое время появился отдельный пост о том, как ребенок проводит время.

На видео мальчик показывает свою комнату и коллекцию игрушек.

«Немного о моём «несчастливом детстве»: играю в игрушки 2-3 часа в день дома, а также между тренировками. Кому интересно узнать мое расписание на неделю — сколько и чем я занимаюсь?» – гласила подпись под публикацией.

Однако переубедить критиков у семьи Рудковской-Плющенко не получилось.

Подписчики осудили за то, что ребенку приходится играть «по расписанию». Многим также не понравилось то, что продюсер решила реабилитироваться как мать через инстаграм.

Ранее бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков.