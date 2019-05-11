Защитник «Колорадо» прибудет в сборную России перед матчем с Австрией

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Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прибудет в расположение сборной России по хоккею накануне матча с командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира, который стартовал в Словакии. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Защитник Никита Задоров прибудет в расположение сборной России в воскресенье, 12 мая, перед матчем со сборной Австрии», — сказал агент игрока Дэн Мильштейн.

По итогам сезона Задоров сыграл за «Колорадо» 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 14 очков (7 голов + 7 результативных передач). «Эвеланш» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и пробился в плей-офф, где выбыл во втором раунде, уступив в серии «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3-4. Задоров принял участие в 12 матчах, результативными действиями не отметившись.

Ранее сообщалось, что защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин покинул стан «железнодорожников» и подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз».