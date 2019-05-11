Российский защитник «Локомотива» перешел в клуб НХЛ

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Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин по итогам сезона покинул стан «железнодорожников» и подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», соглашение 23-летнего россиянина с «Калгари» рассчитано на два года.

«Еще одним ярославцем в НХЛ стало больше! Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари» и проведет за океаном два ближайших сезона. Благодарим защитника за игру в «Локомотиве», желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждем дома», — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего сезона Елесин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав десять очков (4 гола + 6 передач), а также сыграл десять матчей в плей-офф.

«Калгари» является действующим победителем Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ, но в плей-офф выбыл в первом раунде, проиграв в серии «Колорадо Эвеланш» со счетом 1-4.