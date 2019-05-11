Российский защитник «Локомотива» перешел в клуб НХЛ
Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин по итогам сезона покинул стан «железнодорожников» и подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщает пресс-служба «Локомотива», соглашение 23-летнего россиянина с «Калгари» рассчитано на два года.
«Еще одним ярославцем в НХЛ стало больше! Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари» и проведет за океаном два ближайших сезона. Благодарим защитника за игру в «Локомотиве», желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждем дома», — говорится в сообщении.
По итогам прошедшего сезона Елесин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав десять очков (4 гола + 6 передач), а также сыграл десять матчей в плей-офф.
«Калгари» является действующим победителем Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ, но в плей-офф выбыл в первом раунде, проиграв в серии «Колорадо Эвеланш» со счетом 1-4.
Ещё одним ярославцем в НХЛ стало больше!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 10 мая 2019 г.
Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Благодарим защитника за игру в «Локомотиве», желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждём дома �� pic.twitter.com/cFsJFhJbo9