«Анжи» вылетел из РПЛ во второй дивизион

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«Анжи» проиграл на домашнем поле в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом», сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась победой гостей 0:1.

Махачкалинцы упустили шанс остаться в РПЛ. Предстоящий сезон клуб проведет в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В данный момент «Анжи» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В двух оставшихся матчах команда Магомеда Адиева 20 мая в Казани встретится с местным «Рубином», а 26 мая дома примет «Урал» из Екатеринбурга.

В сезоне-2017/2018 «Анжи» отправился в Олимп ФНЛ, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Сохранить место в РПЛ ему помог пермский «Амкар», самоликвидировавшийся из-за резкого сокращения финансирования.

Ранее главный тренер «Анжи» был дисквалифицирован на два матча.