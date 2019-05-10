Роналду обвинил критиков в несправедливости к игрокам «Барселоны»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Португалец заявил, что в проигрыше испанского клуба виновата вся команда, а не отдельные игроки.
«У «Барселоны» выдающаяся команда и лучший игрок мира — Месси. Как-то говорили, что команда выиграла только благодаря ему, а вот все остальные — проиграли. Так говорить несправедливо. У «Барселоны» отличная команда с хорошими игроками и тренерами. Нужно быть осторожнее с критикой», — цитирует Роналду Standart.
Футболист также добавил, что ему жаль, что «Барса» не попала в финал турнира, но «Ливерпуль» заслужил быть там не меньше испанского клуба.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня.
За титул чемпиона «Ливерпуль» сразится с «Тоттенхэмом».
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