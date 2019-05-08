Кокорин и Мамаев могут не попасть в колонию, допустил эксперт

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Почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский упомянул о вероятности того, что осужденные Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в Москве, минуя колонию, передает НСН.

Эксперт сделал такой вывод на основании вынесенного спортсменам приговора.

«День в изоляторе сейчас засчитывается за полтора. Значит, им сейчас как за год зачтут, останется в колонии полгода. Пока закон вступит в законную силу, еще какое-то время пройдет день за полтора. Потом отправят в колонию. А, может быть, их оставят в хозяйственной обслуге изолятора и они будут в Москве отбывать наказание. У них есть все основания остаться в хозобслуге СИЗО», — отмечает Островский.

Стоит отметить, что конфликт между Кокориным, Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.