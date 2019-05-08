Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда
Супруги футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алана Мамаева и Дарья Валитова не смогли сдержать эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает «Советский спорт».
Девушки расплакались после оглашения обвинительного приговора своим мужьям. Мамаеву вынесли наказание в виде одного года и пяти месяцев заключения, Кокорину дали на один месяц больше.
Конфликт между Кокориным, Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял компанию Кокорина и Мамаева.