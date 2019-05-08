Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/12344755/RIAN_5870903.HR-pic905-895x505-37624.jpg">

Супруги футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алана Мамаева и Дарья Валитова не смогли сдержать эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает «Советский спорт».

Девушки расплакались после оглашения обвинительного приговора своим мужьям. Мамаеву вынесли наказание в виде одного года и пяти месяцев заключения, Кокорину дали на один месяц больше.

Конфликт между Кокориным, Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял компанию Кокорина и Мамаева.