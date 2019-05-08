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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил турне по Великобритании.

«Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать», — цитирует представителя команды спортсмена ТАСС.

Отмечается, что чемпион в легком весе должен был посетить Манчестер (12 июня), Мидлендс (14 июня) и Лондон (15 июня).

7 сентября Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье. Турнир UFC пройдет в Абу-Даби. В профессиональной карьере россиянин одержал 27 побед в 27 боях.

Ранее российский боец заявил, что не намерен опускаться до уровня ирландца Конора Макгрегора.