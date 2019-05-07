Тюльпанова выиграла суд у Кержакова

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Дочь политика Вадима Тюльпанова Милана в эфире программы «Прямой эфир» рассказала о бракоразводном процессе с футболистом Александром Кержаковым.

Девушка выиграла суд у своего экс-супруга: по решению суда сын остался с матерью, а спортсмена обязали уплачивать алименты.

Стоит отметить, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков стали мужем и женой в 2015 году. Спустя два года у пары родился сын, после чего в супружеской чете и начался разлад.

«Моя жизнь разломилась на до и после. Я не понимала, когда он успевает это делать. Оказывалось, что у него были чуть ли не каждый вечер выходы куда-то. Я узнала и про отношения, которые у него были в Москве. Тогда мы уже планировали сына. Все это происходило параллельно», — рассказала Милана.

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