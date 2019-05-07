Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосел Гвардиола был признан лучшим тренером апреля в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «Советский спорт».

По сообщению официального сайта АПЛ, специалист получил этот титул второй раз последние три месяца и седьмой раз за все время, что он работает на чемпионате страны.

В прошедшем месяце горожане обыграли «Кардифф», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Претендентами на звание лучшего тренера месяца также претендовали специалист из «Ливерпуля» Юргенн Клопп, тренер «Фулхэма» Скотт Паркер и наставник «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту.

В таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

До окончания сезона АПЛ остался один тур.

Ранее «Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности.