Мамаев: спорт — это наша единственная работа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/12297439/RIAN_5843834.HR-pic905-895x505-43611.jpg">

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил на заседании Пресненского суда.

Спортсмен признался, что очень хочет поскорее вернуться в футбол.

«Сегодня было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семье, которая пострадала больше, чем я. То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, оно скорее заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться.

Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Мы своё наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать», — цитирует Мамаева «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания Пресненского суда.

Ранее адвокат Павла Мамаева назвал обвинения искусственными и надуманными.