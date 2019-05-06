В России ввели уголовную ответственность за подмену допинг-проб

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12116983/RIAN_5744444.HR-pic905-895x505-75907.jpg">

За манипуляции с допинг-пробами и их подменой в России ввели уголовную ответственность, передает «Советский спорт».

Постановление об утверждении данного закона подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. В частности, все формы манипуляций с отобранными в рамках процедуры допинг-контроля пробами с целью нарушения их целостности и подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или изменению ее свойств с целью затруднения анализа», — говорится в постановлении.

Такое решение было принято после череды допинг-скандалов, в которых российских спортсменов и чиновников обвиняли в подмене допинг-проб во время Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

После освещения ситуации, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело ряд санкций, например, аннулирование результатов или даже дисквалификацию.

Ранее режиссер фильмов о допинг-скандале заявил, что WADA использует риторику Путина.