Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем
Голкипер португальского «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после перенесенного инфаркта миокарда, передает «Советский спорт».
О своем текущем состоянии футболист сообщил болельщикам в твиттере.
«Доброе утро. Я со счастливым сердцем, а вы? Продолжаем восстанавливаться», — написал Касильяс в микроблоге.
Сердечный приступ произошел у футболиста 1 мая во время утренней тренировки. 37-летнего спортсмена сразу госпитализировали и прооперировали.
Сейчас он находится в стабильном состоянии. Касильясу установили стент, помогающий расширять забившийся кровеносный сосуд, чтобы обеспечить нормальное кровообращение.
Ожидается, что футболист полностью восстановиться к концу этой недели.
В текущем сезоне он точно не будет играть, но решение по поводу продолжения или завершения карьеры все еще не принято.
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