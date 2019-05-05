Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и оформивший дубль Евгений Кузнецов, который также записал на свой счет голевую передачу.
У хозяев турнира единственным голом отличился Ян Коварж.
Таким образом, победу в Чешских играх одержала сборная Швеции. Команда России расположилась на третьем месте с тремя очками. Ранее команда Ильи Воробьева досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона-2018/19.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евротур. Чешские игры. 3-й матч
Чехия — Россия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
0:1 — Капризов (Овечкин) — 11:14;
1:1 — Коварж — 15:40;
1:2 — Кузнецов (Анисимов) — 27:53;
1:3 — Орлов (Кузнецов, Овечкин) — 34:49;
1:4 — Кузнецов (Овечкин, Капризов) — 57:32