Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

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Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и оформивший дубль Евгений Кузнецов, который также записал на свой счет голевую передачу.

У хозяев турнира единственным голом отличился Ян Коварж.

Таким образом, победу в Чешских играх одержала сборная Швеции. Команда России расположилась на третьем месте с тремя очками. Ранее команда Ильи Воробьева досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона-2018/19.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евротур. Чешские игры. 3-й матч

Чехия — Россия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 — Капризов (Овечкин) — 11:14;

1:1 — Коварж — 15:40;

1:2 — Кузнецов (Анисимов) — 27:53;

1:3 — Орлов (Кузнецов, Овечкин) — 34:49;

1:4 — Кузнецов (Овечкин, Капризов) — 57:32