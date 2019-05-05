Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур
Сборная России по хоккею досрочно одержала победу в общем зачете Евротура текущего сезона. Об этом сообщает ТАСС.
Это произошло после того, как в заключительном матче четвертого этапа Евротура команда Швеции одолела финнов со счетом 2:1. Таким образом, сборная Финляндии в общем зачете набрала 19 очков. Столько же баллов имеет и команда России, однако подопечные Илья Воробьева по результатам личных встреч находятся выше в турнирной таблице.
В ходе Еврохоккейтура российская сборная одержала три победы над финнами, а также потерпела одно поражение.
В последнем матче Чешских игр Россия встретится с хозяевами турнира. Матч состоится в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.