Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

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Сборная России по хоккею досрочно одержала победу в общем зачете Евротура текущего сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после того, как в заключительном матче четвертого этапа Евротура команда Швеции одолела финнов со счетом 2:1. Таким образом, сборная Финляндии в общем зачете набрала 19 очков. Столько же баллов имеет и команда России, однако подопечные Илья Воробьева по результатам личных встреч находятся выше в турнирной таблице.

В ходе Еврохоккейтура российская сборная одержала три победы над финнами, а также потерпела одно поражение.

В последнем матче Чешских игр Россия встретится с хозяевами турнира. Матч состоится в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.