Ассист Панарина не спас «Коламбус» от поражения в пятом матче серии с «Бостоном»

«Бостон Брюинз» на своем льду одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Давид Крейчи, Брэд Маршан и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

У «Коламбуса» голы на свой счет записали Сет Джонс, Райан Дзингел и Дин Кукан, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

За «Блю Джекетс» также дебютировал экс-защитник петербургского СКА Владислав Гавриков, результативными действиями не отметившийся.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 7 мая в Коламбусе.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. 5-й матч

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)

1:0 — Крейчи (Бэкес, Дебраск) — 21:39;

2:0 — Маршан (Бержерон, Клифтон) — 44:51;

2:1 — Джонс (Аткинсон, Веренски) — 50:33;

3:1 — Пастрняк (Маршан) — 51:16;

3:2 — Дзингел (Савар, Дюшейн) — 52:07;

3:3 — Кукан (Андерсон, Панарин) — 53:59;

4:3 — Пастрняк (Маршан) — 58:32

One more and it's a trip to the Eastern Conference Final! #StanleyCup pic.twitter.com/nfIOhwex3K