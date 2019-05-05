Ассист Панарина не спас «Коламбус» от поражения в пятом матче серии с «Бостоном»
«Бостон Брюинз» на своем льду одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Давид Крейчи, Брэд Маршан и Давид Пастрняк, оформивший дубль.
У «Коламбуса» голы на свой счет записали Сет Джонс, Райан Дзингел и Дин Кукан, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.
За «Блю Джекетс» также дебютировал экс-защитник петербургского СКА Владислав Гавриков, результативными действиями не отметившийся.
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 7 мая в Коламбусе.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. 5-й матч
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)
1:0 — Крейчи (Бэкес, Дебраск) — 21:39;
2:0 — Маршан (Бержерон, Клифтон) — 44:51;
2:1 — Джонс (Аткинсон, Веренски) — 50:33;
3:1 — Пастрняк (Маршан) — 51:16;
3:2 — Дзингел (Савар, Дюшейн) — 52:07;
3:3 — Кукан (Андерсон, Панарин) — 53:59;
4:3 — Пастрняк (Маршан) — 58:32
One more and it's a trip to the Eastern Conference Final! #StanleyCup pic.twitter.com/nfIOhwex3K— NHL (@NHL) 5 мая 2019 г.