«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии

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«Сент-Луис Блюз» проиграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Игра, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Далласа».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет голевую передачу, которая помогла его команде забросить вторую шайбу.

Счет в серии стал 3 - 2 в пользу «Далласа».

Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала

«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз»— 1:2

0:1 — Джейсон Спецца (Тайлер Сегин, Маттиас Янмарк), 02:42;

0:2 — Эса Линделль (Александр Радулов, Йон Клингберг), 26:12;

1:2 — Джейден Шварц, 48:26.